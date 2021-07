SKY – Rinnovo Insigne, ADL rompe il silenzio: le ultime sul futuro del capitano azzurro

La situazione del rinnovo di Lorenzo Insigne, resta ancora una questione complessa. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, nel corso della trasmissione sul calciomercato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del rinnovo dell’azzurro, con parte della stampa napoletana.

De Laurentiis ha riferito che, in questo momento, sta aspettando di capire quale sia la volontà del capitano azzurro e, dopo aver appreso le sue intenzioni, la società potrà decidere cosa fare. Al momento, non ci sono stati contatti con il club. Il presidente del Napoli ha aggiunto che, però, l’attuale richiesta di Insigne non può essere accontentata.

Dunque, la posizione di De Laurentiis è chiara: toccherà all’attaccante azzurro decidere se restare o meno a Napoli.