Il Mattino – Spalletti ha fatto le sue prime richieste in chiave mercato, si complicano due trattative

Luciano Spalletti ha già fatto le sue prime richieste in chiave mercato alla dirigenza del Napoli. Quasi scontato, secondo Il Mattino, che queste siano state un terzino sinistro e un centrocampista centrale. Emerson Palmieri si può considerare una pista calda ma il club al momento può permettersi soltanto un prestito, ma resta anche il nodo sull’ingaggio. Per quanto riguarda l’altro ruolo, c’era l’interessamento per Mathias Olivera, ma il Getafe chiede tanto. Piace anche Koopmeiners, tutto fermo invece sul fronte Thorsby.