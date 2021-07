Fabian Ruiz era uno degli indiziati per la possibile cessione in questa finestra di calciomercato. Ma, complice un Europeo al di sotto delle aspettative specialmente in termini di minutaggio, l’ipotesi potrebbe definitivamente tramontare. Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Nessuna offerta per Fabian Ruiz, che è l’altro uomo in vetrina. Il Napoli ha una priorità: cedere, ma senza svendere. Se non andrà via un terzino sinistro tra Ghoulam e Mario Rui, è chiaro che bisognerò rinunciare ad Emerson Palmieri che resta comunque il grande obiettivo insieme ad un centrocampista”.