Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la priorità del Napoli resta cedere ma soltanto all’offerta giusta e senza svendere i propri calciatori ad un prezzo più basso.

Ecco quanto affermato: “Ad esempio se non andrà via un terzino tra Mario Rui e Ghoulam, il Napoli non potrà provare l’affondo per Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea è un grande obiettivo del Napoli insieme all’arrivo di un centrocampista”.