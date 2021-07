CdS – Il Napoli aspetta la prima mossa da parte di Insigne, c’è il rischio che si vada a scadenza

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad Insigne, con i vari scenari futuri per il capitano e la posizione di entrambe le parti nella trattativa per il rinnovo:

“Il Napoli è costretto a proporre ad Insigne un rinnovo con stipendio al ribasso, viste le difficoltà economiche legate anche al mancato approdo in Champions League. Ma Lorenzo desidera un aumento, o quantomeno la gestione autonoma dei diritti d’immagine. Se non si troverà un accordo e Insigne non sarà ceduto, si andrà a scadenza. Il presidente De Laurentiis non ha fretta, ha deciso di attendere la fine delle vacanze di Insigne e magari un segnale da parte sua. Vuole in primis che il calciatore stacchi la spina dopo la stagione impegnativa, e attendere anche che sia lui a fare primo passo. ADL vorebbe tenerlo ma alle sue condizioni, dunque i presupposti non sono affatto semplici”.