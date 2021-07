CorrSport: i tre acquisti chiesti da Spalletti

Oggi Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sugli acquisti chiesti da Luciano Spalletti per rinforzare il Napoli:

“A seguire, sul fronte acquisti: un mancino, cioè un terzino sinistro; un difensore centrale per sostituire Maksimovic o addirittura due nel caso in cui Kalidou farà le valigie; e un centrocampista centrale fisico e solido per colmare il vuoto (di caratteristiche) lasciato da Bakayoko. Il primo nome, quello che tra l’altro Spalletti ha messo in cima, è sempre lui: Emerson Palmieri“.