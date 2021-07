Entra nel vivo il calciomercato del Napoli ed il club di De Laurentiis ha bisogno di “far quadrare i conti“. Per questo motivo tornano di moda i soliti nomi per le cessioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Daily Mail infatti l’Everton avrebbe messo gli occhi su Kalidou Koulibaly. Dopo l’addio di Carlo Ancelotti, il club di Liverpool pensa al senegalese per rinforzare il reparto difensivo. I ‘toffes‘ offrono una cifra intorno ai 40 milioni ma ADL ne chiede almeno 60.