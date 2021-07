“Mario Rui rimane a Napoli, ha sempre fatto grandi stagiono, quest’anno invece è stato difficile anche a causa del rapporto non proprio ottimo con Gattuso. Lo porterò via da Napoli l’anno prossimo quando avrà fatto un’ottima stagione. Non è secondo a nessuno, il Galatasaray ha fattl un’offerta per un prestito, ma non si muove da Napoli. Quando zittirà tutti i critici, lo sposterò“. Queste le parole di Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, ai microfoni di Radio Marte.