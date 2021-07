SportMediaset fa il punto sul calciomercato, che con la fine dell’Europeo entrerà definitivamente nel vivo: per quanto riguarda il Napoli, Spalletti attende alcuni rinforzi, in particolare il terzino sinistro.

Ma il club partenopeo deve pure fare qualche cessione per abbassare il monte ingaggi e sanare il bilancio e un’offerta potrebbe arrivare per un difensore; infatti, come riporta SportMediaset, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Di Lorenzo, in grande spolvero con la Nazionale.

Il terzino sta bene a Napoli e dovrebbe prolungare il suo contratto, ma le parole di ADL risultano forti e chiare: “Nessuno è incedibile“. Dunque, cosa si farà se arriverà un’offerta ufficiale?