La Stampa: il Man Utd può offrire 20 mln per Di Lorenzo

La rivelazione dell’Italia di quest’Europeo è sicuramente Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli ha infatti già attratto su di sé l’interesse di mercato di alcune squadre, tra cui il Manchester United.

Lo ha scritto oggi La Stampa:

“Scendendo in difesa, la rivelazione Di Lorenzo ha scomodato le riflessioni del Manchester United. «La Premier mi piace, molto: c’è tutto, ritmo, un cross dopo l’altro e ogni gara è una battaglia…», ha raccontato l’ esterno destro del Napoli. Quanto può valere l’ ex empolese ora che l’Europeo lo ha messo in vetrina? Lo United può spingersi fino ai 20 milioni per un interprete che in Inghilterra considerano adatto al loro campionato”.