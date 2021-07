Il Mattino – Mario Rui-Galatasaray, c’è ancora da lavorare per raggiungere gli accordi

Mario Rui è tra gli indiziati a lasciare il Napoli in questa finestra di calciomercato. In questi giorni i turchi del Galatasaray pare stiano facendo sul serio per il portoghese, al punto da formulare una prima offerta al club partenopeo (clicca qui per saperne di più). Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, c’è comunque ancora molto da lavorare perchè bisogna raggiungere l’accordo tra le società e con il giocatore.