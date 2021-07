Oggi Il Corriere del Mezzogiorno racconta lo stallo della trattativa tra Galatasaray e Napoli per Mario Rui, ormai in uscita:

“Il Galatasaray non affonda il colpo per Mario Rui, la trattativa è in stand-by da giorni, il Napoli non ha mai ricevuto un’offerta ufficiale e neanche l’agente del terzino portoghese ha avuto una proposta d’ingaggio migliorativa rispetto a quanto percepito nel club di De Laurentiis”.