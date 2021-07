CdM – Il Napoli proverà a convincere il Chelsea per Emerson, ecco come

Il Napoli vuole concludere il primo acquisto di questa sessione di mercato. Tra i nomi più caldi c’è quello di Emerson Palmieri, che costa molto sia dal punto di vista del cartellino sia per quanto riguarda l’ingaggio. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, da lunedì il ds Cristiano Giuntoli aumenterà il pressing sui procuratori e sugli intermediari coinvolti per provare a sbloccare l’affare.

Come soluzione per convincere il Chelsea si pensa al prestito con obbligo di riscatto, dopo che i blues avranno esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2023. Sembra, però, che l’affare possa addirittura concretizzarsi nel mese di agosto, previsti quindi tempi molto lunghi.