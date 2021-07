Boulaye Dia, attaccante francese di 24 anni, sembra destinato a lasciare il Reims. Come riporta RMC Sports, il giocatore, accostato a Napoli e Fiorentina, è molto vicino al Villareal per una cifra che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Non ci sarà dunque l’Italia nel suo futuro.