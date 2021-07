CM.com – Il Napoli continua a lavorare su Emerson Palmieri: i dettagli

Emerson Palmieri è il calciatore scelto dal Napoli, per la fascia sinistra. Luciano Spalletti, che in conferenza non ha smentito, avrebbe richiesto il calciatore, dopo la buona esperienza alla Roma. Questo è quanto riporta la redazione di Calciomercato.com, sulle ultime dell’affare:

“C’è già stato un contatto diretto tra i club la scorsa settimana. Marina Granovskaia è stata chiara sulla valutazione: 20 milioni di base fissa più 5 di bonus. A queste condizioni il Napoli non sembra voler arrivare, nei prossimi giorni è stato fissato un summit con gli agenti dell’ex Roma per provare a studiare una strategia diversa. Un altro ostacolo è relativo all’ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione che percepisce a Londra fino al 2023. Lavori in corso e chiusura ancora non vicina: il Napoli vuole accontentare Spalletti su Emerson ma dovrà superare diversi ostacoli”.