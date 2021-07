Il Napoli ha bisogno di un terzino sinistro ed Emerson Palmieri è il candidato numero uno. Difficile però superare l’ostacolo Chelsea, che nonostante lo abbia impiegato poco negli ultimi mesi vuole comunque monetizzare dalla sua cessione. Gli azzurri sono in pole per l’italo-brasiliano, e arrivano novità sulla richiesta dei blues per il cartellino. Fabrizio Romano, volto noto di Sky Sport, fa sapere tramite twitch che la squadra di Tuchel al momento chiede circa 20/25 milioni di euro.