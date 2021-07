Le tempistiche per il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne con il Napoli sono state allungate per via della partenza del capitano azzurro per l’Europeo. Come scritto da Marco Demicheli di Sky su Calciomercato.com, negli ultimi mesi non ci sono stati incontri tra la società e l’agente Vincenzo Pisacane. Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa era stato chiaro, qualora Lorenzo volesse andar via, sarà una sua decisione.

La situazione per il rinnovo non è semplice da risolvere. Il Napoli vuole abbassare i costi e l’ingaggio, senza offrire un prolungamento troppo lungo vista l’età piuttosto avanzata del giocatore. Che, dalla sua, vorrebbe vedere valorizzata la propria crescita nell’ultima stagione.

Nel frattempo le altre società restano alla finestra. Il Milan, tempo fa, aveva incontrato il suo procuratore senza parlarne approfonditamente. Adesso Insigne ha in mente solo il Napoli, al termine dell’Europeo se ne saprà di più.