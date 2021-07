Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma avrebbe messo nel mirino l’esterno sinistro classe ’92 Ezgjan Alioski, che si è messo in mostra agli Europei con la maglia della Macedonia. Si tratta di uno svincolato, che da qualche giorno si è separato ufficialmente dal Leeds.

I giallorossi sono in contatto con gli agenti del calciatore, sul quale c’è anche il Napoli. Al momento, però, la squadra di Mourinho pare essere in pole in quanto è alla ricerca di un sostituto per Leonardo Spinazzola.