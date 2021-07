Il Napoli deve correre ai ripari per far fronte ai problemi che si stanno presentando nel reparto offensivo. Prima la notizia dell’assenza di Osimhen durante la Coppa d’Africa, poi l’infortunio di Mertens; l’altro centravanti presente in rosa è Andrea Petagna, che nell’ultima parte di stagione ha giocato poco ma può avere maggiori garanzie per il futuro. Lo staff di Luciano Spalletti ne ha infatti bloccato, per il momento, la cessione. Napoli che dunque è costretto a rivedere le proprie strategie di mercato, da capire adesso quali saranno i tempi di recupero di Dries Mertens.