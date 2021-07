Tuttosport – Non solo Napoli, anche la Juventus piomba su Kaio Jorge: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, non solo il Napoli ma anche la Juventus ha messo gli occhi sull’attaccante del Santos: Kaio Jorge! Dopo la conferma del prestito di Morata, la squadra di Allegri vorrebbe cautelarsi nel caso in cui dovesse rimanere per un altro anno anche Cristiano Ronaldo. Nel caso in cui questa ipotesi si concretizzasse, Andrea Agnelli farebbe partire l’assalto all’attaccante brasiliano. I bianconeri vogliono chiudere le scelte del reparto offensivo con un’alternativa giovane e Kaio Jorge fa proprio al caso loro. C’è però da battere la concorrenza di diverse squadre, il Napoli su tutte.