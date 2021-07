TMW – Hakimi è un nuovo giocatore del PSG: cifre e dettagli dell’accordo

Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, Achraf Hakimi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain! Il terzino, ormai ex Inter, ha firmato un accordo che lo legherà ai francesi fino al 2026 e percepirà 8 milioni di euro a stagione. Non è tutto, il calciatore marocchino infatti vedrà riconosciuti anche dei ricchi bonus in caso di vittorie di alcuni trofei. Il giocatore ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi, ha già posto la firma sul contratto ed ora è pronto a raggiungere il suo nuovo allenatore, Mauricio Pochettino. L’Inter adesso si butterà sul mercato per trovare il sostituto giusto da regalare a Simone Inzaghi.