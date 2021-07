TMW – Atalanta, si raffredda la pista Koopmeiners: Napoli sullo sfondo, i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di tuttomercatoweb.com, l’Atalanta sembra aver fatto un passo indietro per Teun Koopmeiners. L’AZ infatti continua a fare muro ai bergamaschi non smuovendosi troppo dalla richiesta iniziale di circa 20 milioni di euro. L’Atalanta ci sta pensando dato che negli ultimi giorni sta prendendo sempre più piede, come alternativa, la pista Pobega. Il giocatore di proprietà del Milan andrebbe via più facilmente (12 milioni di euro) e con i rossoneri potrebbe scattare lo scambio con Josip Ilicic.

Koopmeiners è e resta un obiettivo del Napoli, nonostante l’alta richiesta del club olandese. Nel caso in cui gli azzurri piazzassero una o diverse buone cessioni, potrebbero piazzare il colpo per il centrocampista che attualmente milita in Eredivise.