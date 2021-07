Calciomercato.it – Non solo il Manchester City, un altro club di Premier fa sul serio per Zielinski: le ultime

Secondo quanto riportato dal noto portale calciomercato.it, oltre agli uscenti Fabian Ruiz e Koulibaly, un altro gioiello azzurro potrebbe lasciare il Napoli per rimpinguare la casse della società. Parliamo infatti di Piotr Zielinski! Il calciatore ex Empoli è finito non solo nel mirino del Manchester City ma anche del Liverpool. I due club inglesi, tra i più ricchi d’Europa, potrebbero rimboccarsi le maniche per portarsi a casa il trequartista polacco. Stando alle parole di De Laurentiis che affermò: “nessuno è incedibile“, l’ipotesi potrebbe diventare realtà.