Di Marzio: la regia di Zahavi sarà decisiva per il futuro di Emerson

Il giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha scritto sul proprio sito Grand Hotel Calciomercato riguardo il futuro di Emerson Palmieri, da settimane accostato al Napoli:

“Zahavi, agente israeliano fra i più importanti del panorama internazionale, ha connessioni importanti sia con il calcio inglese […] sia con Roman Abramovič in particolare. Il rappresentante di Robert Lewandowski è infatti molto rispettato e ascoltato dal presidente del Chelsea e nel suo nuovo ruolo potrebbe così facilitare la trattativa per l’uscita di Emerson dal club londinese. Spalletti spera in direzione Napoli, il mercato presto indicherà dove”.