Da diversi giorni si è registrato l’interessamento del Napoli per il portiere Tomas Vaclik, svincolato dopo l’esperienza a Siviglia. Todo Fichajes dalla Spagna fa sapere che gli azzurri hanno già bloccato il giocatore che arriverà per fare il vice di Alex Meret. Ci sarebbe anche un preaccordo, ma l’ufficialità arriverà non prima che si sia giocata la semifinale tra Repubblica Ceca e Danimarca.