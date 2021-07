La strategia sul mercato del Napoli è chiara e l’ha spiegata l’altro giorno De Laurentiis in conferenza stampa: occorre ridurre i costi, non più sostenibili per le casse del Napoli.

Il patron azzurro, in diverse occasioni, ha ribadito che nessuno è incedibile e che ascolterà tutte le offerte, soprattutto per i giocatori con gli ingaggi più esosi.

Ciò sembrava essere un riferimento ad alcuni giocatori: in primis, a KK, che potrebbe partire per un’offerta vicina ai 40-50 milioni. Stesso discorso per Fabian Ruiz, che “guadagna” solo 1.5 milioni, ma che piace tanto alle big spagnole e per lui potrebbe arrivare una grossa offerta.

Infine, anche Manolas e Mertens potrebbero andar via in caso di un’offerta congrua, dato il loro ingaggio da 4 milioni.

E, infine, bisogna risolvere la questione di Insigne, che può rinnovare ma probabilmente a cifre più basse, in attesa di un’offerta importante che la momento manca per il laterale sinistro.

Tutto ciò verrà definito nell’incontro odierno tra ADL e Spalletti.