Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per rafforzare una zona dal campo in cui da tanti anni il club azzurro è in difficoltà; tra i tanti nomi che Giuntoli sta valutando, c’è anche il profilo di Davide Zappacosta.

Il suo nome piace al Napoli perché può giostrare su entrambe le fasce e perché è un esubero del Chelsea.

Ma, come riporta il Corriere dello Sport, non solo il Napoli ci pensa: infatti, anche la Fiorentina pensa all’esterno ex Torino.

Se il Marsiglia dovesse presentare un’offerta importante per Lirola, il club di Commisso punterebbe tutto su Zappacosta, per portarlo a Firenze.