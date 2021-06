Roma – Il Barcellona su Lorenzo Insigne: i dettagli

L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al calciomercato in uscita e in particolare al capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

“Dopo il 30 giugno sulla scrivania del presidente il manager Vincenzo Pisacane potrebbe portare una proposta di un grande club iberico. Chi? Il Barcellona. Proprio così. La squadra di Messi è interessata al numero 10 della nazionale italiana. Naturalmente, però, per entrare Lorenzo deve uscire un attaccante. L’indiziato è Griezmann. Il francese potrebbe lasciare la Catalogna e a quel punto per Insigne si aprirebbe il palcoscenico della Liga. Entrerebbe dalla porta principale in un contesto importante dove potrebbe vincere qualche trofeo di altissimo livello. Al momento, però, sono solo voci. Fatto sta che Insigne è diventato un campione internazionale e dovesse continuare a fare bene con l’Italia del Mancio a questi Europei potrebbe consacrarsi definitivamente. Diventando un top player”.