Il Napoli ha una priorità in fase di calciomercato, ossia l’acquisto di un terzino sinistro. Hysaj andrà via a parametro zero, e secondo Tuttomercatoweb la prima scelta resta Emerson Palmieri, che arriva da un’annata poco positiva al Chelsea.

Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli starebbe pensando ad una doppia opzione d’acquisto, a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. I Blues, dal canto loro, preferirebbero la prima e avrebbero declinato la seconda ipotesi.