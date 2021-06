Mercato – Non ci sono offerte congrue per KK e Fabian, Spalletti attende di valutare l’organico a disposizione

Luciano Spalletti è pronto a valutare l’organico a propria disposizione durante il ritiro di Dimaro. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, molti movimenti potrebbero essere rimandati, tra cui le possibili operazioni di mercato a centrocampo e in difesa. Reparti in cui si pensa già ai rinforzi, ma si guarda anche alle cessioni. I primi indiziati in tal senso sono Koulibaly e Fabian Ruiz, per i quali però non sono arrivate offerte congrue. Intanto il Napoli ha vietato allo spagnolo di andare a giocare le Olimpiadi, per evitare di perderlo nelle prime giornate di campionato.