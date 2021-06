Lazio, non solo Hysaj. I biancocelesti pensano a due alternative per la fascia

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport non dà per scontato il passaggio alla Lazio di Elseid Hysaj. Il terzino albanese sarà svincolato dal 1′ luglio e basterebbe una telefonata per invitarlo a Roma e firmare il nuovo contratto per 4 o 5 anni. Questa chiamata non è ancora arrivata e Hysaj dunque non è l’unico obiettivo per i biancocelesti in quel ruolo.

Spuntano infatti i nomi di Grimaldo e Nuno Tavares del Benfica. Il primo vale intorno ai 20-25 milioni di euro, sul secondo (prezzo intorno ai 15 mln) c’è il Napoli che sta provando a chiudere.