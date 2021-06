L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al calciomercato del Napoli e al terzino greco Kostas Tsimikas.

“E per non farsi trovare spiazzati in caso di trattative che non andassero a buon fine con i portoghesi e gli inglesi,

attenzione sempre in Premier sul mancino greco del Liverpool Kostas Tsimikas, che ha un po’ deluso le aspettative

di Jurgen Klopp e potrebbe rilanciarsi a Napoli, accanto al connazionale Manolas”