Arrivano voci dall’Inghilterra su un possibile interessamento del Tottenham per Victor Osimhen. Secondo la stampa britannica, gli Spurs devono sostituire Harry Kane, in partenza, e con l’incasso della cessione potrebbe arrivare un’offerta per il nigeriano del Napoli.

Ma la volontà della società partenopea è chiara. Il club si augura che il suo centravanti possa consacrarsi definitivamente nella stagione che verrà sotto la guida di Luciano Spalletti, dunque è quasi certo che non si muoverà.