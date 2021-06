TMW – Non solo Napoli ed Inter, un altro club di Serie A fa sul serio per Emerson Palmieri: le ultime

Continua la ricerca del Napoli per il terzino sinistro! Dopo l’offerta respinta dal Benfica per Nuno Tavares, nascono nuove complicazioni anche per la pista che porterebbe ad Emerson Palmieri del Chelsea. L’italo-brasiliano è in uscita dai “blues” ma non c’è solo il club partenopeo sulle sua tracce. Oltre all’Inter infatti nelle ultime ore anche la Lazio di Sarri ha preso contatti con l’entourage del calciatore. I biancocelesti e il Napoli hanno più di un obiettivo in comune e chissà che i due club non possano ostacolarsi nelle prossime trattative. In ogni caso, con tre squadre di Serie A, sarà difficile per ADL completare l’operazione ma le trattative, al momento, vanno avanti. Fonte TMW.