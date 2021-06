GdS – Il Napoli accelera per Basic perché deciso a strapparlo ad una concorrente: i dettagli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa che vedrebbe Basic passare dal Bordeaux al Napoli:

“Gli azzurri nelle ultime ore hanno dato un taglio diverso alla prima offerta per Toma Basic! Il calciatore è in scadenza nel 2022 e, in caso di prestito con obbligo di riscatto, ci sarebbe stato il bisogno di un rinnovo che la società francese non era disposto a fare. Non solo, l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri per il croato è un altro elemento decisivo che ha convinto ADL a formulare la nuova proposta. 8 milioni di euro subito per battere la concorrenza e regalare il primo rinforzo al nuovo tecnico Luciano Spalletti“.