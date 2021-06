Dagli studi di Sportitalia si parla del futuro di Lorenzo Insigne. Come riferito dall’inviato a Coverciano, dove la Nazionale attende di partire per Londra, il capitando del Napoli ha dribblato la domanda di mercato conferenza, discorso rinviato a dopo l’europeo. Quando ci sarà l’incontro per discutere del rinnovo, l’entourage chiederà un ingaggio di 5 milioni di euro.