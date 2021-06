KKN – Zappacosta pista ancora non sfumata, nei prossimi giorni nuovi contatti col Chelsea: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, Davide Zappacosta potrebbe essere l’alternativa valida sia a Nuno Tavares che ad Emerson Palmieri. Il terzino italiano infatti riesce a coprire sia la fascia destra che quella sinistra in maniera egregia. Sarebbe un rinforzo che non influirebbe neanche troppo sul limitato budget per gli acquisti degli azzurri, soprattutto se si riuscisse a trovare l’intesa per un prestito secco. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti col Chelsea per parlare di Zappacosta e non solo!