CdS – Ancora niente Napoli per James! Potrebbe finire in Serie A: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, il calciatore dell’Everton, James Rodriguez, potrebbe decidere di lasciare il club inglese. Il colombiano è rimasto estremamente deluso dalla partenza di Carlo Ancelotti, è per questo motivo che ora l’ex Real Madrid è alla ricerca di una nuova sfida. Non c’è il Napoli però questa volta sulle sua tracce, James potrebbe finire al Milan! Jorge Mendes infatti, dopo la partenza di Calhanoglu, ha proposto il trequartista ai rossoneri per sopperire all’assenza del centrocampista turco. Nelle prossime ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo.