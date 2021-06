CdM – Insigne vuole il rinnovo col Napoli ma attenzione ai top club: le ultime

Con le fasi finali dell’Europeo ancora di disputare ed un contratto da rinnovare, si prospetta una torrida estate per il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne! Il calciatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e sia per il futuro che per il club è importantissimo discutere del rinnovo. Gli azzurri hanno bisogno di abbassare il monte ingaggi mentre il talento di Frattamaggiore preferirebbe un leggero ritocco dello stipendio. Al momento non sembra esserci un accordo ma le parti si riaggiorneranno al termine del campionato europeo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ADL deve stare attento. Perchè è vero che la priorità di Insigne è il Napoli ma occhio a tirar troppo la corda. I top club europei non resteranno fermi a guardare e, se l’Italia dovesse andare avanti, gli occhi puntati su Lorenzo saranno sempre di più. In caso di ghiotta proposta infatti la scelta iniziale di Insigne potrebbe vacillare ed alla fine potrebbe finire con la separazione.