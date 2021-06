Sportitalia – Mario Rui ha due offerte dall’estero, Spalletti ha in mente il sostituto

Il futuro di Mario Rui ha molte probabilità di essere lontano da Napoli. Il terzino portoghese sarebbe stato offerto come contropartita per prendere Nuno Tavares (clicca qui per saperne di più), ma arrivano altre novità da Sportitalia. L’ex Empoli e Roma starebbe infatti valutando due offerte dalla Turchia, ossia di Trabzonspor e Galatasaray, ma potrebbe venir fuori qualcos’altro dalla Serie A. In caso di cessione, il Napoli si lancerà su un terzino forte, che nelle intenzioni di Spalletti è Emerson Palmieri.