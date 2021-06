Nuno Tavares, l’intermediario: “Napoli? Non credo, mi ricorda la situazione Grimaldo”

Cesar Boaventura, intermediario vicino a Nuno Tavares, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte:

“Non credo che giocherà ancora nel Benfica, ma penso che non andrà al Napoli. Ci sono tanti club su di lui, spetterà al calciatore prendere una decisione. Ci sono offerte concrete da Francia e Inghilterra, col Napoli mi ricorda la questione legata a Grimaldo, ne hanno parlato per anni ma non è mai arrivato. Al Benfica ho portato solo un’offerta dal Marsiglia, non ho parlato con Giuntoli”.