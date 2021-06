Tuttosport: il Napoli toglie dal mercato Ounas, piace a Spalletti

Dopo gli ultimi sei mesi giocati a Crotone, il Napoli ha deciso di lasciar valutare a Spalletti il futuro di Adam Ounas prima di cederlo.

Ne ha scritto oggi Tuttosport:

“Ounas, ad esempio, piace molto al coach di Certaldo e ha chiesto alla dirigenza azzurra di non cederlo dopo la positiva stagione con il Crotone. L’algerino resterà solo se Ancelotti non portasse Lozano al Real Madrid e se non dovessero arrivare offerte interessanti per Politano. Il Besiktas è molto interessato ad Ounas, anche se il Napoli ha spiegato agli emissari turchi che dovranno aspettare l’ eventuale evolversi delle situazioni riguardanti Lozano e Insigne”.