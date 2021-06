Il mercato del Napoli, al momento, è in forte stand-by, ma l’indirizzo che si seguirà è abbastanza chiaro: bisognerà prima ricavare dei soldi dalle cessioni per poi investire in nuovi innesti.

E una parte di questi milioni da reinvestire potrebbe arrivare da un calciatore che, di fatto, non è più del Napoli: stiamo parlando di Arek Milik, ariete dell’Olympique Marsiglia da gennaio.

Ebbene, il Napoli ha intascato per il polacco 8 milioni + 4 di bonus+ 20% su una percentuale rivendita. E interessa proprio quest’eventuale rivendita, dato che Milik si trova bene al Marsiglia, ma aspira a giocare in un top club.

Negli scorsi mesi si è discusso di un nuovo interesse da parte della Juventus, ma anche il Milan potrebbe pensare al polacco come vice Ibra e, in tal caso, il 20% dell’offerta dei rossoneri finirebbe nelle casse del Milan.