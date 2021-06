Tuttosport: la Juve è su Ospina, lo vorrebbe come secondo di Szczesny

Con l’addio di Buffon, la Juventus è alla ricerca di un 12esimo da affiancare a Szczesny, e ha sempre gli occhi puntati su David Ospina del Napoli.

Ne ha scritto Tuttosport:

“Non è ancora chiusa, invece, la corsa al secondo portiere dal momento che Mattia Perin (di rientro dal prestito al Genoa) vorrebbe giocare e non fare la riserva di Szczesny. Le idee non mancano e i sondaggi proseguono. Prima di affondare per uno tra Sirigu (Torino), Ospina (Napoli) o Mirante (svincolato), alla Continassa vogliono comunque trovare una squadra per Perin, il quale ha il contratto in scadenza nel 2022″