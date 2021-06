Gazzetta: il Napoli vorrebbe chiudere subito per Basic, ma c’è un problema

Oggi La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle trattative tra Napoli e Bordeaux per Toma Basic, centrocampista 24enne:

“Il Napoli non ha né smentito né nascosto il proprio interesse per Toma Basic, 24 anni, centrale del Bordeaux, club col quale la dirigenza napoletana è in contatto da alcuni mesi. Giuntoli è pronto a chiudere l’operazione, lo farebbe anche all’ istante se solo i francesi accettassero la sua proposta. E cioè, averlo in prestito fissando anche l’obbligo del riscatto. Idea che contrasta, comunque, con le esigenze del Bordeaux che, invece, vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro”.