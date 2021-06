Come detto in precedenza, il futuro del Napoli è strettamente connesso a quello di 4 giocatori; tra questi nomi rientra anche il pilastro della difesa azzurra, ovvero quel Kalidou Koulibaly.

Il difensore senegalese va in scadenza di contratto nel 2023, e tra qualche giorno compirà 30 anni: KK vuole vedere cosa gli riserva il futuro e per questo vuole capire quale decisione prendere con il Napoli.

Al momento non si prospettano grandi offerte di top club, ma il suo ingaggio pesa tanto sulle casse della società, che paga al calciatore quasi 12 milioni di euro. Per questo bisognerà ridurre il suo ingaggio.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro per capire il da farsi, ma non è da escludere una proposta di un rinnovo anche per spalmare l’ingaggio di KK, in modo da renderlo meno pesante per le casse del Napoli.