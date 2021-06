Il Napoli non guarda solo alle cessioni, ma anche agli acquisti e ai rinforzi da prendere: uno dei ruoli da rinforzare è probabilmente la fascia sinistra difensiva.

Giuntoli sta valutando una serie di nomi per rinforzare un ruolo in cui Mario Rui non dà garanzie e Ghoulam deve riprendersi dall’ennesimo infortunio. E tra i vari nomi, Giuntoli ripesca anche vecchi obiettivi.

Il ds starebbe pensando di fare un’offerta al Liverpool per Tsimikas, esterno sinistro del Liverpool che potrebbe cambiare aria dato il pochissimo spazio che sta trovando in Premier e potrebbe venire al Napoli che già un anno fa lo cercò e andò a un passo dall’accordo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.