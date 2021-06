Fabian Ruiz si allontana ogni giorno da Napoli e dal Napoli: infatti, da diversi mesi la trattativa per il rinnovo di contratto è praticamente ferma.

E per questo motivo, la società potrebbe venderlo quest’estate in modo da non svalutare troppo il suo prezzo ed evitare quello che è successo con Milik o con Callejon. Ma il Napoli non svenderà mai il proprio giocatore.

Infatti, De Laurentiis chiede 60 milioni e al momento nessun top club è disposto ad offrire questa cifra: infatti, i due club interessati e che sembravano in pole come Psg e Atletico, hanno deciso di virare su altri obiettivi.

Ma l’estate è lunga, e magari la vetrina dell’Europeo potrebbe attirare tanti altri club ed invogliare ad acquistare il 25enne talento iberico.