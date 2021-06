Sky, Di Marzio: “Salta Fonseca al Tottenham! I londinesi adesso puntano un ex Napoli”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare per le ultime novità sull’infinito valzer degli allenatori. Queste le sue parole: “Il Tottenham e Paulo Fonseca non sono riusciti a trovare l’accordo per motivi fiscali. L’ex allenatore della Roma avrebbe dovuto rinunciare a più di 2 milioni di euro per passare in Premier e, per questo motivo, il portoghese ha preferito rinunciare.

Gli ‘spurs’ dopo l’esonero di Mourinho sono alla ricerca del nuovo allenatore. Dopo essere sfumata l’ennesima pista, il nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici, ha contattato Gennaro Gattuso! L’ex tecnico del Napoli, appena separato dalla Fiorentina, potrebbe iniziare da subito la sua avventura in Inghilterra. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti“.