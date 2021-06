Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle ultime notizie di calciomercato in casa Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “L’obiettivo per la fascia sinistra del Napoli è Emerson Palmieri, ma sarà difficile arrivare a lui. Con l’addio di Hysaj di conseguenza urge l’acquisto di un terzino sinistro. Per il centrocampo con l’addio di Bakayoko, l’obiettivo è Berge. Per il resto sono solo profili seguiti ma non obiettivi concrete”.